Суд арестовал мужчину, угрожавшего участковому на детской площадке в Люберцах

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Суд арестовал мужчину, угрожавшего в пьяном виде участковому на детской площадке в Люберцах, сообщается в телеграм-канале ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Мужчине предъявили обвинения в хулиганстве и угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Ранее стало известно, что столичные правоохранители задержали подростка, который исподтишка ударил отдыхающего в Парке Горького. Действия юноши запечатлели его друзья.

От удара мужчина потерял сознание. Меньше чем через сутки полицейским удалось установить личности участников видеоролика и задержать их.

Позже стало известно, что столичный суд арестовал подростка.

"Московский патруль": подростка, ударившегося отдыхающего в Парке Горького, задержали