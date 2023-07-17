Тело 14-летнего мальчика обнаружили в Путяевском пруду № 1 в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Путяевском пруду № 1 в Москве тело 14-летнего мальчика. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"По предварительной информации, подросток, проживавший в городском округе Мытищи, проводил время в компании друзей, пошел купаться в пруд, ушел под воду и не смог выплыть самостоятельно", – говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины смерти ребенка устанавливаются. Ход и результаты проверки по факту произошедшего контролирует Преображенская межрайонная прокуратура.

Ранее в акватории реки Которосли в Ярославле обнаружили тело десятимесячного младенца. По факту случившегося сотрудники полиции задержали 35-летнюю мать ребенка. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии".



Подозреваемых в убийстве аниматоров задержали на Кубани