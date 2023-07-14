Следственный комитет проверит частный морг в самарском гараже

Фото: телеграм-канал "Штефан знает!"

Следственный комитет по Самарской области организовал проверку после видео, на кадрах которого можно увидеть оборудованный в гараже частный морг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК.

13 июля стало известно, что сотрудники управления МВД РФ по Самарской области также начали проверку после этого ролика. В видео можно заметить так называемый частный морг, где тела хранятся в холодильнике с надписью "охлажденное мясо".

Сам ролик опубликовала самарская журналистка Ксения Штефан. Она рассказала, что в гаражном боксе лежат тела пожилых людей, сложенных друг на друга. Там же находились венки, гробы и кресты.

Кроме того, губернатор региона также взял ход расследования на свой контроль.

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