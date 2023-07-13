Мужчину с ножевыми ранениями обнаружили в машине у посольства КНДР в Москве

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Мужчину с ножевыми ранениями брюшной полости нашли в автомобиле посольства КНДР в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой столичный главк МВД.

Пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями. 37-летний мужчина находится в реанимации.

Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее в столичном СК сообщили, что в доме на Лебедянской улице обнаружили труп женщины. На теле присутствуют следы насильственной смерти, в частности ножевое ранение.

Специалисты по факту случившегося проводят доследственную проверку. Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства произошедшего.



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