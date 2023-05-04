На юге Москвы нашли тело женщины с признаками насильственной смерти

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В доме на Лебедянской улице обнаружили труп женщины. На нем присутствуют следы насильственной смерти, в частности, ножевое ранение. Об этом сообщается в телеграм-канале телеграм-канале Следственного комитета.

"4 мая 2023 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Лебедянской в городе Москве, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения", – говорится в сообщении.

Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка. Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

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