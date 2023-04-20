Обгоревший труп мужчины нашли в лесополосе в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Обгоревшее тело мужчины 1948 года рождения нашли в лесополосе в поселке Курилово в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Работу правоохранительных органов на территории происшествия координирует заместитель прокурора ТиНАО Александр Алисов. Отмечается, что обгоревший труп обнаружил прохожий, который затем обратился в полицию.

Правоохранители установят точную причину смерти после судебно-медицинской экспертизы.

"Прокуратура округов контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты проверочных мероприятий, проводимых следственным органом, а также принятие решения по результатам процессуальной проверки", – поделилось ведомство.

Ранее сообщалось, что в подвальном помещении жилого дома на столичном Загородном шоссе обнаружили труп мужчины. По данным следствия, тело было найдено с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".