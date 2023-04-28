Дайвер обнаружил два трупа в пруду на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Тела двух утопленников нашли в Беловежском пруду на западе Москвы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, информация о найденных телах в правоохранительные органы поступила от женщины, чей муж занимался дайвингом в ночное время суток. На территорию происшествия выехали водолазы. По предварительным данным, там были обнаружены тела людей, которые были одеты в оранжевые костюмы.

Между тем Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту произошедшего. Правоохранители предварительно установили, что два человека утонули, так как провалились под лед весной.

"В настоящее время следователями столичного СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего", – передает телеграм-канал ведомства.

Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик из Краснодарского края утонул, катаясь на самодельном плавсредстве по реке Бейсуг. ЧП случилось в станице Новомалороссийской Выселковского района. Правоохранители возбудили уголовное дело.