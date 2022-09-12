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Происшествия

13:01

В Москве школьница утонула в бассейне

происшествия

Фото: телеграм-канал "112"

Во время тренировки в бассейне на западе столицы утонула 12-летняя девочка, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, девочка страдала от острой сердечно-сосудистой недостаточности", – отметил он.

Старший помощник руководителя СУ СК по Москве Юлия Иванова подтвердила факт смерти ребенка. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего.

Как сообщили некоторые СМИ, инцидент случился во Дворце водного спорта "Фили" 11 сентября. Во время тренировки девочка почувствовала себя плохо, добралась до бортика и потеряла сознание. Ребенка отправили в больницу, однако спасти ее не удалось.

Ранее сообщалось, что следователи устанавливают обстоятельства гибели 12-летней девочки, которая утонула в реке Изылы в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным ведомства, ЧП произошло в селе Вассино Тогучинского района. Ребенок поскользнулся на бетонной плите, которая использовалась для перехода через реку, и упал в воду.

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