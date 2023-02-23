Ребенок погиб, врезавшись в дерево при катании на тюбинге на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Восьмилетний мальчик врезался в дерево, когда катался на тюбинге на северо-западе Москвы. В результате происшествия ребенок скончался. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на столичную прокуратуру.

"В парке Покровское-Стрешнево 8-летний мальчик катался на тюбинге на необорудованном склоне. При очередном спуске с горы врезался в дерево и был госпитализирован. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался в больнице", – рассказали в ведомстве.

В момент катания мальчик находился с родителями.

Тушинская межрайонная прокуратура взяла на контроль проверку по данному инциденту.

Ранее подросток утонул в пруду на юго-востоке столицы. Выяснилось, что 14-летний мальчик вышел на лед водоема на улице Привольная, провалился под лед, ушел под воду и не смог самостоятельно выбраться. Он умер на месте происшествия.



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