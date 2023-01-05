Хирург назвал наиболее травмоопасный вид зимних развлечений

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Катание на "ватрушке" является одним из самых опасных видов зимних развлечений, рассказал хирург Андрей Шайдуров. Об этом сообщает газета "Известия".

"Практически все случаи тяжелых травм, в том числе с летальным исходом, в последние годы произошли при катании с горок именно при использовании "ватрушек", – сказал он.

По словам врача, безопасными являются те санки, которыми можно управлять. Например, затормозить ногами или скатиться в сторону.

"Таким образом, более безопасно кататься на старых советских санках с полозьями, ледянках и даже на картонке", – уточнил он.

Шайдуров посоветовал кататься только на подготовленных трассах или горках, где есть огороженные зоны. Он также добавил, что горки и катание противопоказаны тем, кто перенес операции или ранее получал травмы позвоночника, пожилым людям, гипертоникам и склонным к остеопорозу.

Ранее врач-травматолог Дмитрий Лобко рассказал, что наиболее распространенными источниками получения травм в период новогодних каникул являются "ватрушки", батуты и качели.

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