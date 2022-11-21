Россиянам рассказали, как избежать травм при катании на тюбинге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для активного отдыха на тюбинге следует грамотно выбирать место для катания, так как человек во время подобной деятельности не контролирует перемещение надувных санок. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-травматолога Сергея Дедова.

По его мнению, следует всегда соблюдать меры предосторожности, так как во время катания появляется множество рисков для здоровья. Врач утверждает, что такое катание является опасным видом спорта из-за сложности управления. Люди часто получают ушибы, ломают руки и ноги.

Дедов считает, что тюбинги даже опаснее санок, так как последние всегда едут прямо, а "ватрушки" закручиваются.

"На специальных трассах травмоопасность гораздо ниже, потому что там стоят отбойники. Поэтому первая рекомендация – использовать специально отведенные для тюбинга места, а не просто скатываться в лесу между деревьями", – подчеркнул эксперт.

В прошлом году зимой поступало много информации о травмах и гибели людей из-за неправильного использования тюбинга. Так, в феврале в Москве ребенок умер после катания на ватрушке, привязанной к автомобилю. При движении один из тюбингов столкнулся с деревом, в результате этого 15-летнего мальчика госпитализировали с травмами, где позднее он скончался.

До этого ребенок получил смертельную травму, катаясь с горки на тюбинге. Очевидцы оперативно вызвали скорую помощь, однако мальчик от полученного удара скончался на месте.

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