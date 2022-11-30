Врач рассказал, как правильно оказать первую помощь при растяжении

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При растяжении связок следует наложить повязку на травмированный сустав, обеспечить его покой и обратиться в медучреждение, рассказал хирург Сергей Белых. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, основными симптомами растяжения являются сильная боль в области сустава и его заметная припухлость. В отличие от перелома, данная травма не лишает конечность подвижности, однако поврежденную ногу или руку лучше не беспокоить в течение нескольких дней.

"В первую очередь наложите давящую повязку, но не переусердствуйте, иначе нарушится кровоток или сухожилия с суставом получат дополнительные повреждения. Кроме того, слишком тугой бинт усугубляет внутреннее кровоизлияние, которое иногда развивается при растяжении. <...> Поврежденную конечность лучше оставить в покое на несколько дней и обратиться к врачу", – объяснил Белых.

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