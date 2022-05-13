Травматолог назвал способы уберечь пожилых людей от травм

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Часто бытовые травмы могут представлять большую опасность для людей старшего возраста, сообщает "Радио 1".
Врач высшей категории, заведующий травматологическим отделением Ивантеевской больницы Геннадий Гордеев рассказал, что у пожилых людей много недомоганий, в числе которых и болезнь сосудов. Пенсионеры могут получить травму, неловко повернув голову или разогнув шею.
"Кровь перестает снабжать мозг в должном количестве, голова закружилась и человек упал и травмировался", – пояснил Гордеев.
По его словам, у пожилых людей высок риск травмы, даже если они резко встают. Из-за резкой перемены положения тела в пространстве кровь не успевает поступить к головному мозгу. Также в число частых причин травмирования входит неловкость в движениях из-за скованности артрозов и переоценки своих сил.
Гордеев рекомендовал соблюдать три правила, чтобы избежать получения травм. Пожилым людям необходимо регулярно проходить диспансеризацию и аккуратно принимать назначенные врачом лекарства.
"Всегда нужно думать о последствиях своих действий. Потому что если поставить на стол табуретку, взгромоздиться на нее и куда-то потянуться – риск травмы равняется почти 100%. Так что надо всегда думать о том, что делаете. Особенно внимательно надо перешагивать порог на балконе: часто пожилые женщины получают перелом бедра, споткнувшись именно там", – предупредил Гордеев.
Он отметил, что самоконтроль необходим даже тогда, когда травма уже произошла. В этом случае не нужно пытаться встать. Сначала необходимо пошевелить по очереди руками и ногами, чтобы понять, где и насколько болит.
"Например, если произошел перелом проксимального отдела бедра, попытка встать на него приведет к значительному смещению фрагментов кости. Поэтому надо позвать кого-нибудь на помощь и вызвать бригаду скорой помощи", – пояснил Гордеев.
Эксперт посоветовал молодым родственникам оберегать пожилых людей от небезопасных домашних дел.
Ранее остеопат-невролог Александр Евдокимов посоветовал придерживаться правила 90–90–90, сидя за столом. Он посоветовал предпочесть креслу стул в соответствии с ростом человека, из-за неправильно подобранного стула могут возникать статичные боли и ухудшение состояния позвоночного столба.
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