Травматолог рассказал, как избавиться от тревожного состояния

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Практикующий врач, травматолог-ортопед Виктор Мамонтов рассказал, что избавиться от тревоги и страха возможно с помощью одного простого упражнения, сообщает Pravda.Ru.
Медик объяснил, что у каждого в головном мозге существуют отделы, называющиеся миндалевидным телом. Они расположены в височных областях мозга и отвечают за страх и состояние тревоги.
Однако, по словам эксперта, есть одно физическое упражнение, которое будет тормозить функционирование миндалевидного тела и избавлять человека от этих состояний в результате выработки большого количества гормона счастья.
Для снятия состояния тревожности врач посоветовал выполнять каждый день бег на месте на протяжении трех минут с двумя гантелями по 1,5 килограмма. Альтернативой им могут служить простые пластиковые бутылки с водой.
После данного упражнения сразу улучшается настроение, а его регулярное выполнение будет избавлять от страха и продолжительной тревоги, отметил Мамонтов.
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