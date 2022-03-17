Травматолог рассказал, как избавиться от тревожного состояния

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Практикующий врач, травматолог-ортопед Виктор Мамонтов рассказал, что избавиться от тревоги и страха возможно с помощью одного простого упражнения, сообщает Pravda.Ru.

Медик объяснил, что у каждого в головном мозге существуют отделы, называющиеся миндалевидным телом. Они расположены в височных областях мозга и отвечают за страх и состояние тревоги.

Однако, по словам эксперта, есть одно физическое упражнение, которое будет тормозить функционирование миндалевидного тела и избавлять человека от этих состояний в результате выработки большого количества гормона счастья.

Для снятия состояния тревожности врач посоветовал выполнять каждый день бег на месте на протяжении трех минут с двумя гантелями по 1,5 килограмма. Альтернативой им могут служить простые пластиковые бутылки с водой.

После данного упражнения сразу улучшается настроение, а его регулярное выполнение будет избавлять от страха и продолжительной тревоги, отметил Мамонтов.

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