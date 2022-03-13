Врач рассказал о пользе кратковременной истерики

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Краткосрочная истерика может быть безопасна и даже нужна. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин.

Эксперт пояснил, что истеричность, наряду с паническими атаками и депрессией, является одним из вариантов адаптивных механизмов. Например, когда человек уже не может терпеть стресс, он начинает это упорно проговаривать, эмоционально жестикулируя, повышая голос. Таким образом, истерика выступает как возможность отпустить пар, негатив. Врач добавил, что истерический смех безопасен как способ выпустить эмоции.

В свою очередь, специалист предостерег, что длительное состояние истерики опасно. В таком состоянии отключается логика, рациональность, а эмоции начинают контролировать их действия. Поэтому, чаще всего люди в этом состоянии совершают ошибки, о которых впоследствии могут пожалеть.

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