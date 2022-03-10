Руководители компаний рассказали, как помогают сотрудникам справиться со стрессом

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Руководители российских компаний рассказали, как можно помочь сотрудникам справиться со стрессом и эмоциональным выгоранием. Своими практиками поделились опрошенные ТАСС психологи, специалисты и предприниматели.
В частности, генеральный директор международной сети интерактивных развлечений "Клаустрофобия" Владимир Жиганов выработал правила для снятия волнения у своих сотрудников. Во-первых, в компании организовали каждые три дня "открытый микрофон", где не обсуждается политика, но высказываются о том, что волнует людей. Во-вторых, там воспитывается безопасная среда – ни лично, ни в чатах общение не переходит в политическое русло.
Как рассказала нейропсихолог, руководитель отдела медицинских консультаций BestDoctor Ольга Бакшутова, справиться со стрессом помогут самые простые дела. Не стоит отказываться от проектов, тренировок, прогулок, встреч с близкими. Это возвращает чувство власти над собственной жизнью. Также специалист посоветовала взять за правило обновлять новостную ленту не чаще, чем раз в 3–4 часа. Кроме того, помогают дыхательные практики, медитация или прослушивание музыки.
Помимо этого психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online Алла Петрова подчеркнула важность донести до каждого сотрудника общую ответственность и ответственность каждого. Поэтому в приоритете честность и оговоренные правила игры.
В свою очередь, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева подчеркнула, что занятия спортом снижают общий уровень тревожности и способствуют стабилизации эмоционального состояния человека. Она советует больше находиться на свежем воздухе, совершать длительные пешие или даже лыжные прогулки. По ее словам, руководство фитнес-клубов проводит собрания и индивидуальные беседы для разъяснения позиции относительно перспектив клуба.
Ранее психолог и коуч Александр Кичаев рекомендовал оградиться от информационных источников, которые способствуют возникновению негативных эмоций. Он пояснил, что в разговорах со знакомыми также следует избегать тревожных тем.
"Городской стандарт": приложения антистресс
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