Психолог перечислил способы борьбы с тревогой в условиях потока информации

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Различные практики саморелаксации помогут снизить уровень тревоги в условиях усиления новостного потока, заявил психолог и коуч Александр Кичаев в разговоре с RT.
"Есть очень много медитаций, есть ролики, занятия – начиная от йоги и заканчивая аутотренингами и так далее", – сказал специалист.
Кроме того, Кичаев рекомендует оградиться от информационных источников, которые способствуют возникновению негативных эмоций. Он пояснил, что в разговорах со знакомыми также следует избегать тревожных тем.
Ранее психолог Екатерина Сигитова рассказала, как бороться со стрессом и не допустить панических атак на фоне пандемии и международных событий последних дней.
Первое, что предлагает Сигитова во время приступа паники, – делать дыхательные упражнения. Например, можно дышать по определенным схемам или прибегнуть к способу, когда нужно медленно вдыхать носом, а выдыхать ртом.
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