Минпросвещения открыло горячую линию психологической помощи для детей и взрослых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Минпросвещения России запустило круглосуточную горячую линию психологической помощи для детей и взрослых.
Психологи из МЧС оказывают консультативную помощь, решают адресные вопросы. Россияне могут обратиться за поддержкой по телефону 8 (800) 600-31-14, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Раннее в России заработала горячая линия по оказанию правовой помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР жителям Донбасса. Также они могут получить юридическую помощь очно в отделениях ассоциации в тех регионах, где осуществляется прием беженцев.
18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Подмосковье.
С просьбой обеспечить поддержание мира в республиках с помощью Вооруженных сил РФ к Владимиру Путину обратились главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин.
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины, операция направлена против режима, а не против украинского народа.
Беженцев из ДНР и ЛНР разместили в детских лагерях в Клину
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