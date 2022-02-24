Горячую линию для оказания правовой помощи беженцам из ДНР и ЛНР открыли в РФ

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В России заработала горячая линия по оказанию правовой помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР жителям Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ.

"Общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России" открыла горячую линию правовой помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Эксперты ассоциации предоставляют бесплатные юридические консультации по вопросам гражданства и российского законодательства", – говорится в сообщении.

Уточняется, что обратиться за помощью можно по телефону +7 (800) 300-80-86. Помимо этого, все прибывающие из Донбасса, могут получить юридическую помощь очно в отделениях ассоциации в тех регионах, где осуществляется прием беженцев.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств и подписал соответствующие указы.

Утром 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. По словам российский властей, операция направлена против режима, а не против украинского народа.

