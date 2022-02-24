Москвичи передали беженцам свыше 23 тыс товаров и двух тонн продуктов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Москвичи передали более 23 000 разнообразных товаров и свыше двух тонн продуктов беженцам из Донецкой и Луганской народной областей. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Чаще всего граждане приносят продукты питания, средства личной гигиены, книги, обувь и детские товары.
"Спасибо москвичам за их неравнодушие и готовность прийти на помощь. Особое спасибо за заботу о детях, которым сейчас так необходима поддержка. Сейчас нам очень нужны детские коляски, кроватки, ходунки, стульчики и другие детские товары", – подчеркнула председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.
Студент одного из московских вузов Артур Мелитонян, который оказал помощь беженцам, рассказал о важности мира. Он также поделился желанием создать для граждан ДНР и ЛНР комфортные условия.
Штаб "Мосволонтер" расположен по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Принести продукты питания или другие товары можно с 10:00 до 19:00. Гуманитарная помощь принимается в 11 окружных центрах Московского дома общественных организаций. Их адреса можно узнать по ссылке.
Ранее сообщалось, что в качестве гуманитарной помощи москвичи могут принести продуктовые товары, одежду, средства личной гигиены, посуду и другие предметы первой необходимости. Кроме того, для детей беженцев, которым нужна особая поддержка, собирают игрушки, канцелярские товары и книги.
Москвичам рассказали, чем можно помочь беженцам из ДНР и ЛНР
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