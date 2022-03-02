Психолог рассказала, как бороться с паникой от тревожных новостей

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За время пандемии коронавируса психическое здоровье многих людей было подорвано, а сегодня ситуацию усугубляют еще и международные события последних дней. О том, как бороться со стрессом и не допустить панических атак, рассказала психолог Екатерина Сигитова, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Первое, что предлагает Сигитова во время приступа паники, – делать дыхательные упражнения. Например, можно дышать по определенным схемам (поочередно набирать в легкие воздух и задерживать дыхание, ведя в уме отсчет) или прибегнуть к способу, когда нужно медленно вдыхать носом, а выдыхать ртом.

Во время паники человека захлестывают эмоции, это не позволяет ему адекватно мыслить. В таком случае, считает психолог, можно попробовать загрузить мозг: делать несложные математические вычисления в уме или попытаться посчитать предметы определенных цветов, находящиеся поблизости.

Эффективна в плане успокоения и интенсивная физическая нагрузка. Быстрая пробежка или отжимания позволяют организму отработать гормоны, вызывающие ощущения стресса. Выпустить пар тем не менее можно и иначе. Например, позволить себе впасть в истерику – кричать, плакать и заламывать руки до тех пор, пока не станет легче.

Последняя практика, которую предлагает Сигитова, заключается в том, чтобы попробовать почувствовать твердую землю под ногами. Для этого нужно встать так, чтобы ступни полностью прилегали к полу, а после этого пройтись внутренним взором по телу, замечая все ощущения.

Ранее семейный психолог Ольга Латынцева рассказала, как снизить тревожность в условиях информационного шума. По ее словам, на данный момент лучше всего ограничить количество источников информации. Также важно создать комфорт вокруг себя: носить мягкую теплую обувь или одежду, пить успокаивающий чай. Нелишними будут и медитативные практики.

