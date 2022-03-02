В Москве все желающие могут получить психологическую помощь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Жители столицы могут обратиться в Московскую службу психологической помощи населению, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Кризисные ситуации и стрессовые состояния естественно сопровождают многих жителей мегаполисов. Сейчас тревога может быть еще более объяснима. Для того чтобы москвичам было проще справиться со стрессом, в городе созданы широкие возможности для получения психологической помощи", – рассказала она.
Заммэра уточнила, в случае тревожности и стрессовых состояний проконсультироваться со специалистами можно бесплатно и анонимно.
"Кому-то удобно поделиться переживаниями по телефону – и для них создана специальная линия по номеру 051. Кто-то привык вести диалог в чате – такая возможность тоже существует на сайте службы психологической помощи", – рассказала заммэра.
Кроме того, на сайте службы msph.ru можно посмотреть онлайн-лекции и вебинары. По словам Раковой, с начала года специалисты провели более 20 тысяч консультаций по телефону и в чате.
Все каналы психологической помощи работают круглосуточно, бесплатно и анонимно, подчеркнула заммэра.
Ранее психологи рассказали, как снизить тревожность в условиях информационного шума. Семейный психолог Ольга Латынцева отметила, что на данный момент лучше всего ограничить количество источников информации.
По ее словам, необходимо создать условия, чтобы организм чувствовал комфорт, в частности дать себе тепла на физическом уровне. Семейный психотерапевт Надежда Римская рассказала, что нужно постараться уделять больше времени своей настоящей жизни, создавая вокруг себя мир и созидание.
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