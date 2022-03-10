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общество

10:00

Диетолог назвала 10 полезных продуктов при борьбе с тревогой

обществоеда

Фото: depositphotos/bhofack2

Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала о продуктах, которые помогут в борьбе с тревогой. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Так, со стрессом поможет справиться шоколад. Около пяти долек в день увеличат выброс эндорфинов в организме и добавят энергии. Сильный успокаивающий эффект имеет и сельдерей. Четыре стебля в день помогут снизить артериальное давление, а триптофан вызывает освобождение серотонина.

Кроме того, можно употребить чеснок. Он приведет в норму кровообращение и уровень сахара, а также с помощью антиоксидантных свойств освободит организм от последствий стресса. Успокоиться поможет и брюссельская капуста. Также она способна останавливать рост раковых клеток.

Главный гормон стресса – кортизол – может побороть лакрица, заставляющая надпочечники вырабатывать необходимые ферменты. С раздражительностью также справится жирная рыба, в том числе сельдь, лосось, форель и сардина.

В борьбе с темными кругами под глазами поможет ромашковый чай. Он также решит проблемы со сном. Тягу к сладкому из-за стресса отобьют орехи, в частности арахис и миндаль. Поддержать организм в напряженные моменты способно и оливковое масло.

Справиться с хроническим стрессом и снизить уровень холестерина в крови помогут ягоды. Малина, черника, ежевика и черная смородина обладают антиоксидантами и улучшают кровообращение.

Ранее сообщалось, что арбуз, черника и клубника также обладают антиоксидантами, что помогает очищать почки и мочевой пузырь, а также бороться с различными патологиями.

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