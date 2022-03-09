Диетологи назвали фрукты, помогающие в борьбе с жиром на животе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Яблоки, грейпфруты, авокадо и арбузы могут помочь в борьбе с жиром на животе, считают американские диетологи. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Данные фрукты положительно влияют на микрофлору кишечника и снижают уровень воспаления, которое приводит к набору лишнего веса. Как отметила диетолог Дана Эллис Ханнес, фрукты обладают малой калорийностью, но при этом они сытные из-за большого количества воды.
Врач Бриттани Любек рекомендовала регулярно съедать половину грейпфрута перед ужином. По словам эксперта, он также является антиоксидантом. Улучшить работу кишечника также способно авокадо, в котором содержится большое количество клетчатки и мононасыщенных жиров.
Ранее сообщалось, что арбуз, черника и клубника обладают антиоксидантами, что помогает очищать почки и мочевой пузырь, а также бороться с различными патологиями.
"Городской стандарт": фруктовые тарелки
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