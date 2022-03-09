Диетологи назвали фрукты, помогающие в борьбе с жиром на животе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Яблоки, грейпфруты, авокадо и арбузы могут помочь в борьбе с жиром на животе, считают американские диетологи. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Данные фрукты положительно влияют на микрофлору кишечника и снижают уровень воспаления, которое приводит к набору лишнего веса. Как отметила диетолог Дана Эллис Ханнес, фрукты обладают малой калорийностью, но при этом они сытные из-за большого количества воды.

Врач Бриттани Любек рекомендовала регулярно съедать половину грейпфрута перед ужином. По словам эксперта, он также является антиоксидантом. Улучшить работу кишечника также способно авокадо, в котором содержится большое количество клетчатки и мононасыщенных жиров.

Ранее сообщалось, что арбуз, черника и клубника обладают антиоксидантами, что помогает очищать почки и мочевой пузырь, а также бороться с различными патологиями.

