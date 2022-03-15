Врач объяснил, как сохранять спокойствие в непростое время

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Врач Александр Мясников рассказал, как сохранить спокойствие и здоровье в непростое время. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Медик заявил, что жизнь начинает чувствоваться особенно остро в момент глобальных перемен. Он призвал граждан не поддаваться пессимизму и панике.
"Твою уютную "раковину" вскрыли. <...> Мы забываем, что "пройдет и это", – отметил Мясников.
Специалист подчеркнул, что в непростое время люди раскрываются с самых неожиданных сторон. При этом он посоветовал россиянам не делать резких движений из-за высокой вероятности ошибок.
"Терпение и выдержка. Не первый и не последний раз", – сказал телеведущий.
Врач добавил, что, по его мнению, все идет гладко и в ближайшее время успокоится.
"Остаемся людьми, трезво и без паники, строящими будущее свое, своих семей, своей страны!" – подытожил эксперт.
Ранее психолог Юлия Хадарцева объяснила, как пережить сокращение на фоне санкций Запада.
Специалист посоветовала гражданам не опускать руки и не впадать в депрессию. Она напомнила, что кризис имеет свойство заканчиваться.
До этого заместитель директора Центра экстренной психологической помощи МЧС России Лидия Тимофеева посоветовала россиянам дозировать просмотр новостей, чтобы защититься от эмоциональной перегрузки. По ее мнению, чтобы оставаться в курсе событий, необходимо просматривать новости несколько раз в день, однако делать это следует в какое-то определенное время.
В Москве все желающие могут получить психологическую помощь
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