Психолог рассказала о влиянии заставки на смартфоне на снятие стресса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Психолог, бизнес-консультант Motive agency&production Яна Лейкина рекомендовала людям с апатией и упадком сил установить на смартфоне приятную заставку.

Эксперт пояснила "Газете.ру", что заставка оказывает сильное влияние на человека, поскольку взгляд на экран падает каждые несколько минут. Внутреннее состояние формируют цветовая гамма и образы. При этом, по ее словам, слишком яркая заставка может вызвать негативный настрой на день.

"Лучше, если это будут позитивно-нейтральные цвета, которые для каждого индивидуальны. Чаще всего это натуральные оттенки, связанные с природой: цвет неба, травы, цветов", – сказала Лейкина, добавив, что также на заставку можно поставить фото любимого человека или красивый пейзаж.

Ранее управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко рекомендовал регулярно снимать чехол с телефона для удаления пыли и крошек. Эксперт пояснил, что грязь, скопившаяся под чехлом, может приводить к царапинам на телефоне.

