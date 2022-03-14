Психолог рассказала о влиянии заставки на смартфоне на снятие стресса

12:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Психолог, бизнес-консультант Motive agency&production Яна Лейкина рекомендовала людям с апатией и упадком сил установить на смартфоне приятную заставку.
Эксперт пояснила "Газете.ру", что заставка оказывает сильное влияние на человека, поскольку взгляд на экран падает каждые несколько минут. Внутреннее состояние формируют цветовая гамма и образы. При этом, по ее словам, слишком яркая заставка может вызвать негативный настрой на день.
"Лучше, если это будут позитивно-нейтральные цвета, которые для каждого индивидуальны. Чаще всего это натуральные оттенки, связанные с природой: цвет неба, травы, цветов", – сказала Лейкина, добавив, что также на заставку можно поставить фото любимого человека или красивый пейзаж.
Ранее управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко рекомендовал регулярно снимать чехол с телефона для удаления пыли и крошек. Эксперт пояснил, что грязь, скопившаяся под чехлом, может приводить к царапинам на телефоне.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: