Эксперт рекомендовал регулярно снимать чехол с телефона

16:57
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко рекомендовал регулярно снимать чехол с телефона для удаления пыли и крошек.
Эксперт пояснил "Газете.ру", что грязь, скопившаяся под чехлом, может приводить к царапинам на телефоне. Также, по словам Самойленко, необходимо очищать и сам чехол. Он отметил, что некоторые чехлы достаточно протереть влажной салфеткой, а некоторые нуждаются в стирке.
"Чехлы также нужно снимать на время, если устройство стало нагреваться. Так может произойти, если играть в очень требовательные игры или сам смартфон стал выходить из строя", – сказал Самойленко, добавив, что чехол также нужно снять, если телефон нагревается при зарядке.
Ранее бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала, что при нагревании смартфона во время подзарядки необходимо снять с устройства чехол. Эксперт пояснила, что чехол в данном случае добавляет тепла гаджету.
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