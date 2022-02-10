Эксперт рассказал, как защитить свой Wi-Fi от соседей

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Фото: depositphotos/Wirestock
Для защиты своего Wi-Fi от соседей необходимо использовать надежный пароль на подключение к сети. Об этом в беседе с RT рассказал замдиректора Центра компетенций Национальной технологической инициативы "Технологии доверенного взаимодействия" на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков.
Для защиты Wi-Fi, отметил специалист, рекомендуется раз в два месяца менять пароль. Эксперт посоветовал также ограничить подключение устройств. Для этого нужно узнать аппаратный адрес устройства, подключиться к конфигурационному сайту роутера, пройти авторизацию, найти MAC-фильтр и настроить.
"Вы можете понять, что к вашей сети кто-то подключился двумя способами. Программное обеспечение роутера обычно может показать, кто подключался к системе с момента последнего запуска с указанием аппаратных адресов и типа устройств, операционной системы, сетевого имени. Если в этом списке появились незнакомые устройства – это точно незаконное подключение", – пояснил Пермяков.
Он отметил, что для обнаружения сторонних подключений есть специальные программы, которые периодически сканируют сеть и собирают информацию о подключенных устройствах.
Ранее СМИ сообщили, что с появлением iOS 15 компания Apple автоматически включала режим "Улучшить Siri и диктовку", который фиксировал все обращения пользователя к голосовому помощнику Siri и держал на серверах компании.
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