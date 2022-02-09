Siri уличили в слежке за пользователями iPhone – СМИ

9 февраля, 11:50
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С появлением iOS 15 компания Apple автоматически включала режим "Улучшить Siri и диктовку", который фиксировал все обращения пользователя к голосовому помощнику Siri и держал на серверах компании. Это получилось исправить в бета-версии iOS 15.4, сообщает The Verge.
После выявления недочета компания якобы отключила данную опцию для большинства пользователей с выходом iOS 15.2, но в полной мере она исправила это только во второй бета-версии iOS 15.4. Так, владельцы iPhone с обычной, стабильной версией операционной системы могут все еще быть подвержены слежке.
Отмечается, что данная функция сначала была задумана как опциональная, то есть всем пользователям нужно было самим решать, хотят ли они делиться историей общения с голосовым помощником вместе с компанией Apple или нет. Но в связи с непонятной ошибкой такой режим активировался у всех владельцев iPhone.
Сообщалось, что Apple не говорила о количестве пострадавших пользователей. Также компания не сообщала и о том, были ли случаи кражи данных пользователей представителями компании, у которых имеется доступ к ее серверам.
Ранее компания Apple запатентовала функцию разблокировки iPhone ухом. Речь идет о системе идентификации пользователя с помощью наушников AirPods. Гарнитура будет основываться на импульсной характеристике, уникальной для каждой ушной раковины. Так, если пользователь отдаст свои наушники другому человеку, то система заблокирует доступ.
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