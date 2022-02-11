Россиян предупредили об опасности умных колонок

11 февраля, 06:20
Фото: AP/TASS /Mike Stewart
Россиянам объяснили, чем могут быть опасны умные колонки. Об этом рассказал партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов в интервью агентству "Прайм".
Специалист отметил, что устройства не несут в себе прямой угрозы пользователям. В то же время он предупредил, что почти для любого действия колонка отправляет запрос в Сеть.
По мнению Мясоедова, постоянное взаимодействие устройства с интернетом несет риск утечки конфиденциальных разговоров пользователей.
"Степень риска напрямую зависит от производителя и его добросовестности в части защиты персональных данных пользователей", – объяснил специалист.
Мясоедов отметил, что разработчики умных колонок подписывают с пользователями специальное соглашение. Документ позволяет изучать записи в нужном для них ключе.
Эксперт обратил внимание, что подобная информация хранится в довольно сложном формате. Он посоветовал не обсуждать конфиденциальные вопросы при включенном устройстве.
Ранее директор центра Solar inRights компании "Ростелеком-Солар" Дмитрий Бондарь предупредил пользователей об опасном последствии применения публичных сетей Wi-Fi. Злоумышленники могут украсть пароль пользователя из-за низкой защищенности такого подключения.
Эксперты рассказали о новом способе кражи данных через точки сетей Wi-Fi
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