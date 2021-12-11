Россиянам рассказали, как смартфон может воровать деньги

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Фото: depositphotos/stockasso
Менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова рассказала, что самым распространенным способом кражи денег через смартфоны являются зараженные банковским трояном приложения.
Именно они, подчеркнула специалист, передают злоумышленникам платежные данные клиента.
"Даже изначально чистое приложение из официального магазина может быть позднее заражено. Это можно распознать по косвенным признакам, в частности, если при обновлении оно запросит возможность установки из неофициальных источников", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".
Она предупредила, что ситуация, когда приложение запрашивает разрешение на использование "специальных возможностей", может быть опасна. Поскольку этот вид разрешений позволяет приложению взаимодействовать с ним от лица пользователя, пояснила Михайлова.
Установив эту функцию, добавила эксперт, можно ожидать различные атаки, пример, Cloak and Dagger, Clickjackin, а также банковских троянов. Для защиты данных и отслеживания утечек Михайлова посоветовала установить на смартфоне антивирусы.
Ранее Михайлова рассказала, что при взломе телефонов жертв интерес для мошенников могут представлять контакты мессенджеров, телефонная книга, журнал звонков и местоположение пользователя. По словам эксперта, в этом случае речь идет о кибершпионаже. Таким образом, с помощью программного обеспечения и социальной инженерии злоумышленники могут украсть платежные данные у большого количества людей.
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