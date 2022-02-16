Эксперт рассказала о негативном влиянии чехла на смартфон

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала, что при нагревании смартфона во время подзарядки необходимо снять с устройства чехол.

Эксперт пояснила "Газете.ру", что чехол в данном случае добавляет тепла гаджету. В то же время, если батарея нагревается слишком сильно, устройство следует отнести в ремонт.

При этом, по ее словам, в летнее время чехол способен защитить смартфон от перегрева. Кроме того, пользователь может уберечь устройство от различных поломок и загрязнений.

Ильичева также отметила, что заряжать устройство можно как в чехле, так и без него, поскольку его нагревание не способно привести к поломке или вывести из строя батарею.

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