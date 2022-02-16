Эксперт рассказала о негативном влиянии чехла на смартфон

14:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала, что при нагревании смартфона во время подзарядки необходимо снять с устройства чехол.
Эксперт пояснила "Газете.ру", что чехол в данном случае добавляет тепла гаджету. В то же время, если батарея нагревается слишком сильно, устройство следует отнести в ремонт.
При этом, по ее словам, в летнее время чехол способен защитить смартфон от перегрева. Кроме того, пользователь может уберечь устройство от различных поломок и загрязнений.
Ильичева также отметила, что заряжать устройство можно как в чехле, так и без него, поскольку его нагревание не способно привести к поломке или вывести из строя батарею.
Ранее партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов объяснил, чем могут быть опасны умные колонки. По его словам, постоянное взаимодействие устройства с интернетом несет риск утечки конфиденциальных разговоров пользователей.
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