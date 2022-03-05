Психолог МЧС рассказала, как не перегружать психику постоянным потоком новостей

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Заместитель директора Центра экстренной психологической помощи МЧС России Лидия Тимофеева посоветовала россиянам дозировать просмотр новостей, чтобы защититься от эмоциональной перегрузки.
"Такой огромный поток для нашей психики является перегрузкой, поэтому мы со своей стороны рекомендуем выбрать несколько новостных источников, которым вы доверяете, которые вам интересны", – сказала Тимофеева в интервью ТАСС.
Чтобы оставаться в курсе событий, необходимо просматривать новости несколько раз в день, однако делать это следует в какое-то определенное время, продолжила психолог.
"Таким образом, можно себя защитить от информационной перегрузки, <...> но при этом не дать информационному потоку, как морской волне, захватить себя целиком", – подчеркнула Тимофеева.
Еще один способ сохранить стабильное психологическое состояние – продолжать заниматься привычными делами, подчеркнула специалист. Она посоветовала составить план на день и придерживаться его.
Ранее психолог и коуч Александр Кичаев рассказал, что снизить уровень тревоги в условиях усиления новостного потока позволят различные практики саморелаксации. Например, занятия йогой и утренние аутотренинги. Также эксперт рекомендовал оградиться от информационных источников, которые способствуют возникновению негативных эмоций.
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