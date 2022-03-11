Психолог объяснила, как пережить сокращение на фоне санкций

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Психолог Юлия Хадарцева объяснила, как пережить сокращение на фоне санкций Запада. Об этом сообщает News.ru.

Специалист посоветовала гражданам не опускать руки и не впадать в депрессию. Она напомнила, что кризис имеет свойство заканчиваться.

"В этот период нужно сделать все возможное, чтобы не потерять тот уровень жизни, который на данный момент вы имеете", – объяснила Хадарцева.

Психолог порекомендовала потерявшим работу отдохнуть, получить новые знания и навыки, а также заняться своим телом.

"К концу кризиса вы прокачаете себя: расширите свои возможности, повысите компетенцию, будете чувствовать себя лучше физически и духовно. Используйте кризис как возможность, а не ее отсутствие", – подчеркнула специалист.

Хадарцева призвала не воспринимать уход западных компаний из России и прочие санкции как запрет. Она также порекомендовала попробовать приобретать вещи, ориентируясь не на бренды, а на собственную интуицию.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект о поддержке транспортной отрасли в условиях внешних санкций. Кабмин предложил меры для гражданской авиации, морского и внутреннего водного транспорта, а также железнодорожного и автомобильного транспорта.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что для стабилизации экономики в России принимаются системные, серьезные и продуманные меры. По его словам, нормализацией ситуации с поставками сырья для разных сфер производства и преодоления дефицитов занимается Оперштаб по противодействию санкциям, организованный при правительстве России.

В свою очередь, Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, в новом законе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.

Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

