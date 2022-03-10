Кабмин внес в Госдуму законопроекты о поддержке транспортной и строительной отраслей

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект о поддержке транспортной отрасли в условиях внешних санкций, сообщает ТАСС.

В частности, кабмин предложил меры поддержки гражданской авиации, морского и внутреннего водного транспорта, а также железнодорожного и автомобильного транспорта, столкнувшегося с санкционным давлением западных стран. Эти меры обеспечат бесперебойную работу транспортной отрасли.

Также в Госдуму внесли проект закона о поддержке строительной отрасли. Это позволит получить льготную аренду земельных участков.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что для стабилизации экономики в России принимаются системные, серьезные и продуманные меры. По его словам, нормализацией ситуации с поставками сырья для разных сфер производства и преодоления дефицитов занимается Оперштаб по противодействию санкциям, организованный при правительстве России.

В свою очередь, Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, в новом законе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.

Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

