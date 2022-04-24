Хирург назвал симптомы после пореза, при которых нужно обратиться к врачу

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В каких случаях можно самому вылечить порезы, ссадины, синяки, а когда необходимо обратиться к специалисту, рассказал "Газете.Ru" аспирант кафедры хирургии повреждений, врач-хирург телемедицинского сервиса "Доктис" Фуад Сейфуллаев.
По словам врача, синяк является наименее опасной травмой. К месту ушиба желательно быстро приложить холод. Тем не менее, если боль не проходит в течение недели, а синяк увеличивается, нужно обратиться к врачу из-за возможного наличия гематомы. Еще одним признаком гематомы является сохранение потемнения кожи.
Как отметил эксперт, царапины и ссадины можно вылечить самому, обеззаразив и перевязав рану. Также можно использовать антибактериальные гели или присыпки. В случае же пореза повышается риск воспаления раны, так как в кровь могут попасть микробы и вирусы.
"Температура тела выше 37 градусов; распространение болезненности не только на месте пореза, но и на 2–3 сантиметра вокруг самой раны; возникновение сильного покраснения, появление небольшого налета беловатого цвета на ране — любой из этих признаков может говорить о возможном воспалительном процессе в организме, и тогда необходимо обратиться к врачу-хирургу", – предупреждает хирург.
Как пояснил Сейфуллаев, в случае с вывихом и растяжением человек может двигать конечностями во всех суставах. Врач рекомендовал иммобилизировать травмированную часть тела и сделать рентген. При переломе человек испытывает намного более сильную боль и не может сам двигать поврежденной конечностью.
«Если человек не может двигаться – необходимо вызвать скорую или попытаться самостоятельно добраться до травмпункта и сделать рентген. При подтверждении перелома самолечение невозможно – в данной ситуации травматолог наложит и после восстановления порекомендует курс физиотерапии», – заключил эксперт.
Ранее аналитики Страхового Дома ВСК назвали велосипед самым травмоопасным средством передвижения. По данным компании, 70% сообщений о травмах поступает от велосипедистов, 27% – от любителей самокатов и 3% – от тех, кто катается на роликах. Аналитики считают, что это связано с громоздкостью транспорта, так как "падать приходится с большей высоты и на большей скорости".
Кроме того, травмы чаще получают мужчины, однако самая травматичная группа населения – несовершеннолетние. Опаснейшим месяцем для катания считается июнь. Затем в этом рейтинге идут май и июль.
"Доктор 24": синяки
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