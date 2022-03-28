Врач рассказала, о каких заболеваниях может предупреждать заложенность уха

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Кандидат медицинских наук, ЛОР-хирург Наталия Сергеева объяснила, о каких заболеваниях может предупреждать заложенность уха. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

Эксперт пояснила, что слуховая труба выравнивает давление в среднем ухе, которое находится за барабанной перепонкой.

Например, заложенность может быть связана с простудой. При насморке заложенность развивается на фоне отека в носоглотке, где находится устье слуховой трубы. Сергеева подчеркнула, что необходимо обратиться к врачу. В противном случае может начаться отит.

Также специалист добавила, что на фоне перелетов или ныряния слуховая труба не справляется с выравниванием давления, и возникает временное состояние заложенности. В таких случаях можно использовать сосудосуживающий спрей, а также рассасывать леденцы, жевать жвачку.

По словам врача, периодическая или постоянная заложенность уха без других симптомов может говорить о начале тугоухости.

"Человеку нужно максимально быстро обратиться к врачу, потому что первые дни, неделя – острый период, когда, если диагноз подтверждается, еще есть возможность вернуть человеку слух", – предупредила Сергеева.

Ранее оториноларинголог Алена Агаркова рассказала, чем может быть вызвано снижение слуха в молодом возрасте. Причинами могут быть наружный отит, серная пробка, отомикоз, частичная или полная атрезия наружного слухового прохода, а также экссудативный средний отит, часто возникающий при острых ринитах.

Кроме того, причиной данного недуга могут стать заболевания внутреннего уха – отосклероз, лабиринтит, острая и хроническая нейросенсорная тугоухость.