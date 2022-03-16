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общество

06:59

Врач назвала причины снижения слуха в молодом возрасте

общество

Фото: depositphotos/casanowe1

Снижение слуха наиболее распространено среди лиц пожилого возраста, однако в последнее время этот недуг охватывает и трудоспособную часть населения, рассказала оториноларинголог Алена Агаркова.

Причинами нарушения слуха могут быть наружный отит, серная пробка, отомикоз, частичная или полная атрезия наружного слухового прохода, а также экссудативный средний отит, часто возникающий при острых ринитах, сообщает газета "Известия".

Проблемы со слухом могут возникнуть и при остром хроническом среднем отите, продолжила Агаркова. Также причиной данного недуга могут стать заболевания внутреннего уха – отосклероз, лабиринтит, острая и хроническая нейросенсорная тугоухость.

Помимо этого, к снижению слуха могут привести вызванные нейротропными вирусами и бактериями инфекционные заболевая и острые интоксикации, заключила специалист.

Ранее старший научный сотрудник столичного института имени Л. И. Свержевского Георгий Шадрин рассказал, что открыть "входные ворота" для инфекции и привести к перфорации барабанной перепонки может чистка ушей ватными палочками.

"Доктор 24": советы от ЛОР-врача

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