Врачи предупредили об опасности чистки ушей ватными палочками

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Чистка ушей ватными палочками может привести к перфорации барабанной перепонки и открыть "входные ворота" для инфекции. Об этом РИА Новости рассказал старший научный сотрудник столичного института имени Л. И. Свержевского Георгий Шадрин.
"Ушная сера – это природный защитный фактор, по аналогии с краской на автомобиле, которая защищает от коррозии, ту же функцию выполняет сера в наружном слуховом проходе. Убирая серу, человек снимает естественную природную защиту", – сказал врач.
Получить инфекцию можно при травмировании ватными палочками кожи, пояснил специалист. Он добавил, что при неправильной чистке ушей образуются пробки. В частности, ватные палочки проталкивают излишки серы обратно в костную часть.
Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела микрохирургии уха института Свержевского Ольга Федорова, в свою очередь, предупредила, что при чистке ушей можно получить разрыв барабанной перепонки. Травма может возникнуть при использовании палочек, спичек или при неосторожных медицинских манипуляциях.
"Баротравма барабанной перепонки может возникнуть при ударе по уху ладонью, мячом. Также барабанная перепонка может повредиться при перемене давления, например при резком продувании, сморкании с закрытым носом и ртом", – сказала специалист.
Федорова отметила, что свежие травмы могут зарастать самостоятельно, однако если перфорация остается, то необходимо делать специальную операцию – тимпанопластику.
Ранее врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал, что 40% травм происходят именно при очистке перепонки ватной палочкой. Кроме того, это может спровоцировать дальнейшие проблемы со слухом.
"Доктор 24": как правильно чистить уши
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