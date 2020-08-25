Врач предостерег от опасного способа чистить уши

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Слишком энергично чистить уши от серы бесполезно и даже опасно, сообщил врач-отоларинголог Иван Лесков в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, родители учат детей чаще чистить уши, однако не всегда уточняют, что не следует чрезмерно усердствовать. В итоге к врачам попадают пациенты, повредившие себе слуховой проход ватными палочками.

Лесков отметил, что сера в ушах хоть и в небольшом количестве, но нужна – она защищает кожу слухового прохода. Врач напомнил, что там кожа отличается от той, что на руках или ногах человека. Он пояснил, что там более крупные поры, из-за чего увеличивается риск развития инфекции на коже.

"В частности, сейчас много идет наружных отитов после купания в не очень чистых водоемах вроде пруда или речки. После такого купания можно обнаружить, что болит ухо. А от попадания инфекции как раз и защищает ушная сера", – добавил Лесков.

Он призвал не бояться оглохнуть от большого количества серы в ушах, поскольку, по его словам, от этого защищает сама конструкция уха. Лесков объяснил, что ушная сера сама эвакуируется из ушей. К примеру, это происходит при жевании.

Рядом со слуховым проходом расположен височно-нижнечелюстной сустав. Когда человек жует, головка нижней челюсти двигается и массирует слуховой проход, и таким образом сера выходит.

"Она выходит и остается на входе в ухо. Именно тогда мы ее видим и говорим, что уши грязные, а если заглянуть внутрь, то там все будет очень даже неплохо", – заключил специалист.

Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал о правильном уходе за ушами. Специалист отметил, что чистить уши необходимо крайне аккуратно, чтобы не доводить до травматизации перепонки.

Он добавил, что важно понимать, что барабанная перепонка является тонким инструментом с точки зрения передачи звуковой волны и регуляции давления в среднем ухе, поэтому за ней нужно внимательно следить.

Зайцев рекомендовал при очистке уха сперва сделать серу более жидкой, чтобы она без труда отлипла от перепонки и не травмировала ее. Для этого он посоветовал использовать специальные средства из аптек. Он отметил, что в данном случае серу сможет размягчить перекись водорода или сода в жидком виде.