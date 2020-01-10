Оториноларинголог рассказал, как правильно ухаживать за ушами

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Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал о правильном уходе за ушами. Своими советами он поделился с сайтом "Аргументы и факты".
Специалист отметил, что чистить уши необходимо крайне аккуратно, чтобы не доводить до травматизации перепонки. По его словам, 40% травм происходит именно при очистке перепонки ватной палочкой, однако такая мера может спровоцировать дальнейшие проблемы со слухом, отмечает специалист.
"Попытки почистить ухо ватной палочкой приводят к тому, что серные массы проталкиваются глубоко, прессуются и просто прилипают к перепонке. Тут важно помнить, что на перепонке много нервных окончаний, в результате начинает болеть ухо", – отметил Зайцев.
Он также добавил, что обычно люди при малейших симптомах стараются самостоятельно облегчить ситуацию и начинают закапывать в уши различные средства, которые не только не приводят к улучшению, но и могут навредить перепонке.
"Есть те, кто пытается почистить перепонку листьями герани, также используют зубчики чеснока или лука, заливают растворы трав. И все это в надежде, что ухо выздоровеет, а барабанной перепонке станет легче", – пояснил специалист.
Зайцев добавил, что важно понимать, что барабанная перепонка является тонким инструментом с точки зрения передачи звуковой волны и регуляции давления в среднем ухе, поэтому за ней нужно внимательно следить.
По его словам, существует три вида капель: на водной основе, на спиртовой основе, антибактериальные препараты. Каждый из этих препаратов подходит для каждого конкретного случая, и использовать его нужно в правильном соотношении, которое может назначить только врач.
"Если не лечить воспалительные заболевания в ухе, которые затрагивают перепонку, можно получить хронизацию процесса. Разовьется адгезивный средний отит, когда ухо постоянно будет воспалено", – уточнил специалист.
Зайцев рекомендовал при очистке уха сперва сделать серу более жидкой, чтобы она без труда отлипла от перепонки и не травмировала ее. Для этого он посоветовал использовать специальные средства из аптек. Он отметил, что в данном случае серу сможет размягчить перекись водорода или сода в жидком виде.
Специалист также посоветовал обратиться к врачу, который поможет объяснить технику очистки и определит возможные проблемы с перепонкой и вообще слухом, что позволит избежать дальнейшего травматизма.
"Не стоит избегать посещений специалиста, лучше заниматься гигиеной ушей правильно, чтобы потом слух не страдал. Ведь из-за повреждений перепонки можно оглохнуть", – заключил специалист.
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