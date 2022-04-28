Эксперт рассказал, как офисным работникам сохранить здоровую спину

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Сидя за столом необходимо придерживаться правила 90–90–90, что соответствует углам между стопами, голенью, бедром и туловищем, рассказал остеопат-невролог Александр Евдокимов.

Также он посоветовал предпочесть креслу стул в соответствии с ростом человека, из-за неправильно подобранного стула могут возникать статичные боли и ухудшение состояния позвоночного столба. Рабочее место должно быть достаточно освещено, чтобы не напрягались глаза.

Евдокимов пояснил, что зрение связано с шейным отделом позвоночника и кровотоком мозга.

"Позвоночный столб един. Вызывая напряжение в шейном отделе, мы влияем на весь позвоночник, в том числе в грудной отдел – горбимся, сутулимся, пытаемся ближе подъехать к тексту, буквам, книгам, документам", – рассказал Евдокимов News.ru.

Эксперт напомнил, что для правшей источник света должен находиться слева, а для левшей – справа. Также ноги должны касаться пола, а стул должен иметь изгиб в сторону поясницы.

Ранее вертебролог, ортопед-травматолог Александр Очерет рассказал, что боль в спине может появиться при остеохондрозе, заболеваниях почек, а также сердечно-сосудистой системы. Боли в спине могут возникать и из-за травмы, добавил специалист.

