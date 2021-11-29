Врач назвал главные причины всех хронических болей

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Хронические боли не проходят потому, что человек зацикливается на них, а также мало двигается и набирает вес. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
"У вас есть выбор: либо лелеять свою боль дальше и гробить себя обезболивающими, либо жить дальше хорошо и счастливо – через боль, через труд, через упражнения, через снижение веса. Вы можете заплатить огромные деньги массажистам, огромные деньги за МРТ, за операцию на позвоночнике, за чудо-препараты. На какое-то время вам станет лучше, а потом все вернется", – пояснил врач.
По словам Мясникова, необходимо каждый день заниматься физкультурой, делать растяжку. Некоторые люди многое время вели нездоровый образ жизни, последствия которого теперь приходится исправлять, заключил эксперт.
Ранее Мясников рассказал, что уровень "плохого" холестерина в крови повышают продукты, содержащие пальмовое масло. Этот ингредиент используют в пищевой промышленности, например при изготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий.
"Доктор 24": головная боль
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