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Общество

17:55

Врач развеял миф о лечении ангины

общество

Фото: Depositphotos/Subbotina

Распространенное заблуждение, связанное с лечением ангины, опроверг врач и телеведущий Евгений Комаровский. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина".

"Ангина – это острая бактериальная инфекция, вызываемая микробом, который называется стрептококк. Ее нельзя вылечить никакими полосканиями. Более того, полосканиями лечить ангину – это прямой путь к инвалидности", – считает специалист.

Комаровский отметил, что данное заболевание лечится только антибиотиками, которые необходимо принимать внутрь. Доктор добавил, что полоскание стоит применять только в случаях, когда на миндалинах засохла слизь и из-за нее человек испытывает дискомфорт.

"Если мы пополощем эту слизь, то она отойдет, как бы отклеится от поверхности миндалин, и человеку станет легче", – объяснил врач.

Комаровский посоветовал, чтобы не довести болезнь до такого состояния, промывать нос при симптомах ОРВИ, использовать сосудосуживающие капли, согласовав их со специалистом.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что боль в горле может быть проявлением множества заболеваний, помимо привычных респираторных инфекций.

"Доктор 24": сосудосуживающие капли

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