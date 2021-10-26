Врач рассказал об опасности отопительного сезона для кожи и легких

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В период отопительного сезона в квартирах снижается влажность воздуха, что негативно сказывается на состоянии слизистых носа и горла, а также бронхов, рассказал в беседе с Пятым каналом невролог Сергей Длин.
По его словам, также сухой воздух может ослаблять иммунитет.
"На сухих слизистых оболочках иммунитет работает гораздо хуже, бактерии и вирусы к таким слизистым садятся более активно, чем во время привычного климата, когда наши слизистые увлажнены", – пояснил врач.
Длин добавил, что из-за сухого климата страдают люди с аллергией, так как частицы пыли и аллергены не оседают на полу, а находятся в состоянии взвеси, которую человек вдыхает.
Специалист посоветовал установить увлажнители воздуха, проводить влажную уборку минимум раз в неделю, обрабатывать слизистые носа и горла различными спреями.
Ранее врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, главный врач медкомпании "Инвитро-Москва" Сергей Хомяков рассказал, по какой причине может ухудшиться самочувствие после включения отопления в квартире.
Специалист сообщил, что после включения отопления влажность воздуха в квартире понижается до значений 10–20%. Такой низкий показатель может стать причиной сухости кожи и слизистых. В частности, многие граждане могут страдать от синдрома сухого глаза. В этом случае покрывающая глазную поверхность слизистая пленка становится нестабильной и быстро разрушается.
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