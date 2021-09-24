Врач объяснил, почему может ухудшиться самочувствие после включения отопления

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Россиянам объяснили, по какой причине может ухудшиться самочувствие после включения отопления в квартире. Об этом рассказал врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, главный врач медкомпании Инвитро-Москва Сергей Хомяков в интервью РИА Новости.
Специалист сообщил, что после включения отопления влажность воздуха в квартире понижается до значений в 10–20%. Такой низкий показатель может стать причиной сухости кожи и слизистых.
В частности, многие граждане могут страдать от синдрома сухого глаза. В этом случае покрывающая глазную поверхность слизистая пленка становится нестабильной и быстро разрушается.
"Глаз краснеет, возникает ощущение инородного тела в глазу, боль и резь при моргании, ощущение царапания глаза веком, корочки и слипшиеся глаза по утрам", – объяснил Хомяков.
Аналогичное состояние может происходить на слизистой оболочке носа, продолжил врач. В носу происходит формирование корок, из-за чего затрудняется дыхание и возникают кровотечения.
Для предотвращения подобных ситуаций специалист порекомендовал нормализовать микроклимат в квартире.
"Идеальными условиями являются температура 21 градус выше нуля, а относительная влажность более 50%. Это особенно важно, если в доме есть маленькие дети", – подытожил Хомяков.
13 сентября Сергей Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве. В столичном правительстве отметили, что для этого было подготовлено около 74 тысяч объектов, из них 34,1 тысячи жилых домов, 8,8 тысячи социальных объектов, 30,8 тысячи объектов экономики и инфраструктура топливно-энергетического хозяйства.
Позже по телефону 8 (800) 100-23-29 заработала горячая линия по вопросам включения отопления. С ее помощью горожане могут сообщить о течи в отопительной системе, отсутствии теплой воды, недостаточном прогреве батарей и других проблемах.
В Москве заработала горячая линия по вопросам отопления
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