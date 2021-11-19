Ортопед рассказала, как снять усталость при работе в офисе

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Снять усталость с наиболее напряженных частей тела и настроиться на продуктивную работу в офисе помогает специальная разминка, сообщает газета "Известия". Комплекс упражнений, которые позволят вернуть бодрость, перечислила врач – травматолог-ортопед Азатуи Муравьева.

По ее словам, выполнять упражнения стоит по мере появления усталости, но не реже трех раз в день. Специалист отмечает, что благодаря гимнастике у человека нормализуется тонус мышц, снижается нагрузка на позвоночник, активизируется обмен веществ, улучшается кровообращение и питание внутренних органов, повышается работоспособность, а также улучшается общее самочувствие и настроение.

Продолжительность офисной разминки составляет 7–10 минут, пояснила Муравьева. Для достижения эффекта каждое упражнение необходимо плавно и медленно выполнить по 8–10 раз.

В целом человек может выбрать комфортную для себя гимнастику самостоятельно. Однако травматолог-ортопед перечислила несколько наиболее эффективных упражнений.

Так, для снижения усталости необходимо выполнить наклоны головы к левому и правому плечу. Делать это упражнение можно, не вставая со стула, главное, выпрямить спину. В том же положении рекомендуется выполнить и поочередные повороты головы вправо, влево, вперед и назад. Смотреть при этом необходимо перед собой.

Следом в том же положении можно, повернув голову к правому плечу, медленно сделать полукруг на выдохе, опустившись к левому плечу. А затем повторить упражнение в другую сторону.

Кроме того, в качестве разминки предлагается сцепить кисти рук в замок на задней части шеи, фиксируя шейный отдел позвоночника. На вдохе необходимо прогнуться назад, разведя локти в стороны, а лопатки, напротив, сведя вместе. В этом положении необходимо задержаться на 10 секунд, а после сделать на выдохе наклон вперед к грудному отделу.

Еще одно упражнение, которое можно выполнить сидя на стуле, также предполагает наклон вперед. Но на этот раз необходимо положить голову и живот на ноги, а руки опустить к полу.

Муравьева подчеркивает, что для поддержания здоровья, жизненных сил, тонуса и нормальной работоспособности внимание стоит уделять и организации комфортного рабочего места. Важно учитывать высоту стола, стула и расстояние до экрана.

Влияние на общее физическое состояние также оказывает правильное питание, соблюдение режима сна и отдыха и периодическая психологическая разгрузка.

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