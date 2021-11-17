Врач рассказал о причинах возникновения ложного сустава

Фото: Depositphotos/racorn
Ложный сустав – нарушение трубчатой кости, при котором возникает подвижность в несвойственных ей отделах. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Врач-травматолог и ортопед Марк Иванов рассказал, что чаще всего возникают псевдоартротические формирования на лучевой, большой берцовой или локтевой кости. Специалист отметил, что без профилактики такая патология может привести к инвалидности.
Причины возникновения ложного сустава кроются в неправильном сращивании кости после перелома, ошибках в лечении, раннем снятии повязки, внутриутробной патологии развитии плода.
"При постановке диагноза "ложный сустав" необходимо в самые короткие сроки провести оперативное лечение. Выбор хирургического лечения индивидуален, чаще всего применяется аппарат внешней фиксации", – отметил Иванов.
Он рассказал, что симптомами патологии являются боль в области перелома, ограничение движений, снижение осевой нагрузки и опорной способности. Деформирование конечности с выпиранием ложного образования наружу, шишка в месте перелома, движение деформированной области, онемение конечности указывают на неправильное сращивание трубчатых костей.
"Если вы заподозрили неладное после лечения травмы или перелома, обязательно обратитесь к врачу для своевременной диагностики. При раннем выявлении формирования ложного сустава прогноз благоприятен. При постановке диагноза врач ориентируется на данные клинического осмотра пациента", – отметил специалист.
Иванов подчеркнул, что осложнения при сращивании костей обычно возникают при эндокринных и метаболических нарушениях, авитаминозе. В связи с этим врач советует правильно питаться во время реабилитации, обеспечивая организм необходимыми витаминами.
При этом эксперт советует избегать жирных сортов мяса, молочных продуктов, копченого и пустых углеводов.
Ранее россиянам сообщили об опасности самостоятельного приема антибиотиков при лечении коронавируса в домашних условиях. Врач пояснил, что антибиотики не являются эффективным средством при борьбе с вирусными заболеваниями. Назначение таких препаратов происходит только в том случае, если коронавирус вызвал у человека развитие других патогенов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: