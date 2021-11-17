Врач рассказал о причинах возникновения ложного сустава

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Ложный сустав – нарушение трубчатой кости, при котором возникает подвижность в несвойственных ей отделах. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Врач-травматолог и ортопед Марк Иванов рассказал, что чаще всего возникают псевдоартротические формирования на лучевой, большой берцовой или локтевой кости. Специалист отметил, что без профилактики такая патология может привести к инвалидности.

Причины возникновения ложного сустава кроются в неправильном сращивании кости после перелома, ошибках в лечении, раннем снятии повязки, внутриутробной патологии развитии плода.

"При постановке диагноза "ложный сустав" необходимо в самые короткие сроки провести оперативное лечение. Выбор хирургического лечения индивидуален, чаще всего применяется аппарат внешней фиксации", – отметил Иванов.

Он рассказал, что симптомами патологии являются боль в области перелома, ограничение движений, снижение осевой нагрузки и опорной способности. Деформирование конечности с выпиранием ложного образования наружу, шишка в месте перелома, движение деформированной области, онемение конечности указывают на неправильное сращивание трубчатых костей.

"Если вы заподозрили неладное после лечения травмы или перелома, обязательно обратитесь к врачу для своевременной диагностики. При раннем выявлении формирования ложного сустава прогноз благоприятен. При постановке диагноза врач ориентируется на данные клинического осмотра пациента", – отметил специалист.

Иванов подчеркнул, что осложнения при сращивании костей обычно возникают при эндокринных и метаболических нарушениях, авитаминозе. В связи с этим врач советует правильно питаться во время реабилитации, обеспечивая организм необходимыми витаминами.

При этом эксперт советует избегать жирных сортов мяса, молочных продуктов, копченого и пустых углеводов.

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