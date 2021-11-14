Терапевт перечислил болезни, влияющие на тяжесть COVID-19

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Сопутствующие патологии заведомо осложняют клиническую картину течения COVID-19, рассказал врач-терапевт высшей категории Сергей Черемушкин.

Среди них – гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, патология крови, онкологические состояния. При этом он отметил, что только 5–15% таких пациентов переносят коронавирус тяжело.

К другим факторам, от которых зависит течение COVID-19, врач отнес вирулентность. Это опасность и агрессивность текущего штамма, а также особенности иммунного ответа отдельного человека на полученную долю вируса, объяснил он.

"Современному врачу, курируя пациента, очень редко приходится сталкиваться с монозаболеванием. Когда коронавирус поражает пациента с определенным набором сопутствующих заболеваний", – сказал специалист в интервью радио Sputnik.

В то же время Черемушкин отметил, что в последнее время медики сталкиваются со случаями, когда тяжелое поражение легких развивается у людей без факторов риска. Специалист также напомнил, что самым надежным способом защиты от COVID-19 на сегодняшний день является вакцинация.

Ранее эксперты предупредили об опасной болезни, которую из-за симптомов можно перепутать с заражением коронавирусом. Речь идет о мононуклеозе, вызываемом вирусом Эпштейна – Барр.

По словам специалистов, заболевание развивается медленно, симптомы проявляются через 4–6 недель после заражения. Заболевание сопровождается жаром, болью в горле, слабостью и ломотой.

Заражение мононуклеозом возможно через жидкости человеческого тела. Например, вирус Эпштейна – Барр способен передаваться в слюне. Кроме того, частицы могут попасть в организм при переливании крови или пересадке донорского органа.