Названа опасная болезнь, схожая по симптомам с COVID-19

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Эксперты предупредили об опасной болезни, которую из-за симптомов можно перепутать с заражением коронавирусом. Речь идет о мононуклеозе, вызываемом вирусом Эпштейна – Барр, передает Sabah.

По словам специалистов, заболевание развивается медленно, симптомы проявляются через четыре-шесть недель после заражения. Мононуклеоз сопровождается жаром, болью в горле, слабостью и ломотой.

"На фоне распространения COVID-19 диагностировать мононуклеоз непросто. Отличие можно понять по увеличению лимфатических узлов, миндалин, печени и селезенки", – говорится в сообщении.

Заражение мононуклеозом возможно через жидкости человеческого тела. Например, вирус Эпштейна – Барр способен передаваться в слюне. Кроме того, частицы могут попасть в организм при переливании крови или пересадке донорского органа.

При диагностированном мононуклеозе специалисты советуют внимательно относиться к гигиене, а также призывают ограничить контакты с людьми и использование общих вещей. Помимо этого, на время болезни важно ограничить спортивную деятельность из-за вызванного вирусом увеличения селезенки.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее предупредила о сложности диагностики коронавируса из-за возросшей схожести симптомов с признаками ОРВИ и гриппа.

